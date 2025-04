Leva choque ao encostar em alguém? Por que isso acontece e como evitar

Se você já sentiu choque ao encostar em alguém ou em certos objetos, saiba que isso acontece por conta do acúmulo de eletricidade estática.

Esse amontoado de eletricidade ocorre quando há um desequilíbrio de cargas elétricas no corpo, geralmente após o atrito com certos materiais, como ao andar em um carpete sintético ou tirar uma blusa de lã. Ao tocar em algo ou alguém com carga diferente, os elétrons se deslocam rapidamente, gerando uma descarga. Depois disso, as cargas se redistribuem, e o corpo retorna ao seu estado de equilíbrio elétrico.

Tempo seco aumenta risco

Quando o ar está mais seco, ou seja, com menos vapor d'água (baixa umidade), a eletricidade estática tende a se acumular com mais facilidade. Isso ocorre porque a umidade funciona como um condutor natural, ajudando a dispersar as cargas elétricas do corpo. Sem essa "ajuda", a carga elétrica permanece por mais tempo, aumentando o risco de levar ou provocar pequenos choques.