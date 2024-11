'Tossia pedaços de pulmão': relatos de quem destruiu a saúde fumando vape

Presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e pesquisadora da Fiocruz, Margareth Dalcolmo.

Paulo Corrêa, pneumologista coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia).

Vera Borges, Divisão de Controle do Tabagismo do Inca (Instituto Nacional do Câncer).

Jaqueline Sholz, diretora do Programa de Cessação de Tabagismo do InCor.

Maria Vera Cruz, pneumologista do Hospital do Servidor Público Estadual.

Camila Marchioni, professora de Toxicologia Universidade Federal de Santa Catarina.

Telma Antunes, pneumologista do Hospital Israelita Albert Einstein (SP).

David Coelho, pneumologista.

Ciro Kirchenchtejn, pneumologista aposentado da Unifesp.

Cynthia Saad, pneumologista da plataforma de saúde digital Conexa