Palmeiras perde sem jogar mal e com grande atuação do Bahia

O Palmeiras começou com sete titulares iguais a La Paz. Depois, Abel colocou Vítor Roque junto com Flaco López, trocou Maurício por Paulinho e o deixou por trás do centroavante, terminou com três homens na proteção e seis na última linha de ataque.

Não faltou ousadia.

Sobrou qualidade ao Bahia.

A vitória do Esquadrão de Aço tira a liderança do Palmeiras e a entrega ao Flamengo, depois da goleada por 4 x 0 sobre o Corinthians.