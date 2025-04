Trombose no braço matou miss aos 35: quais os sinais e o que causa?

A modelo e ex-primeira-dama de Cariacica (ES), Nabila Furtado, morreu na terça-feira, aos 35 anos. Ela estava internada desde fevereiro devido a um quadro de trombose que atingiu ombro e braço esquerdos.

O que é trombose?

Trombose é a formação de coágulos de sangue (trombos) em vasos sanguíneos. O quadro é mais comum nas pernas ou na pelve, mas também pode se desenvolver nos braços. Ele pode se formar em veias ou artérias, limitando o fluxo normal do sangue, o que causa dor e inchaço da região.

A trombose pode ser aguda ou crônica. No primeiro caso, o problema se resolve naturalmente na maioria das vezes, com o próprio corpo usando mecanismos para dissolver os coágulos. Já na condição crônica, o processo natural de dissolução do coágulo deixa sequelas dentro das veias que prejudicam o retorno do sangue ao coração. Pode causar inchaço, varizes, escurecimento e endurecimento da pele.