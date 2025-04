Anticoncepcional masculino entra em nova fase de teste em humanos

Fertilidade é recuperada após interrupção do medicamento. Os pesquisadores viram a capacidade de reprodução dos roedores voltar seis semanas depois da interrupção do medicamento. Já em não primatas, a reversão ocorreu dentro de dez a 15 semanas. Ou seja, o efeito é reversível.

Estudo pequeno já tinha avaliado o YCT-529 em humanos. A pesquisa começou no final de 2023 no Reino Unido, envolveu 16 participantes e foi concluída em junho do ano passado, mas não teve resultados divulgados no Clinical Trials. Ela foi considerada a primeira parte da fase 1 (chamada de fase 1a), enquanto o estudo atual é de fase 1b/2a.

Como pílula funciona

Pílula não tem hormônios. Para desenvolver o método, os pesquisadores se concentraram em uma proteína chamada RAR (receptor de ácido retinoico) alfa. Dentro do corpo, a vitamina A é processada de várias maneiras, incluindo o ácido retinoico, que desempenha um papel importante no crescimento celular, na formação de espermatozoides e no desenvolvimento embrionário. Para ter essas funções, o ácido precisa interagir com o RAR-alfa. Experimentos de laboratório mostraram que camundongos sem o gene criado pelo receptor RAR-alfa são estéreis.

Cientistas desenvolveram um composto que bloqueia a ação do RAR-alfa. Eles identificaram a melhor estrutura molecular com a ajuda de um modelo computadorizado. O YCT-529 foi projetado para atuar especificamente com o receptor RAR-alfa, e não com outros receptores relacionados, como RAR-beta e RAR-gama, a fim de evitar ao máximo possíveis efeitos colaterais.

Anticoncepcionais masculinos vêm sendo estudados há anos. Pesquisas investigam a eficácia de injeção e até gel, mas por enquanto só existem dois métodos que homens podem usar para evitar gravidez: preservativo e vasectomia. Já as mulheres podem usar camisinha feminina, pílulas, implantes e DIU, por exemplo.