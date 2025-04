O que pode ter causado um AVC hemorrágico em ex-The Voice Kids de 17 anos?

Karen Silva, ex-participante do The Voice Kids Brasil (Globo), morreu aos 17 anos, após sofrer um AVC hemorrágico. A informação foi compartilhada no perfil do Instagram da cantora. Entenda o que pode ter causado a condição que levou a jovem à morte precoce.

O que causa um AVC?

Um AVC (acidente vascular cerebral) é causado quando há uma interrupção ou alteração do fluxo do sangue em uma determinada região do cérebro. Existem, basicamente, dois tipos: o isquêmico, que é quando há o entupimento de um vaso sanguíneo, devido ao acúmulo de placas de gordura em suas paredes; e o hemorrágico, que aconteceu com Karen, que é quando um vaso sanguíneo ou artéria se rompe, causando vazamento do sangue na região e interrompendo o fluxo sanguíneo apropriado.

Crianças e adolescentes também podem ter AVC. Embora sejam mais comuns em adultos e idosos, é possível que ocorra em pessoas com menos idade.