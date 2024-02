Ela achou que vape a faria parar de fumar, mas se viciou: 'R$ 500 por mês'

A dependência se desenvolve porque vapes têm nicotina, assim como os cigarros convencionais, e não foram desenvolvidos para controlar o tabagismo. "São produtos comerciais, e não médicos", defende o pneumologista Paulo Corrêa, da SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia).

Não tem nenhum tipo de avaliação para dizer que ajudam a parar de fumar. Inclusive, muitos são feitos pelas mesmas indústrias tradicionais do tabaco e alguns com doses de nicotina muito maiores. Paulo Corrêa, pneumologista

Segundo o pneumologista, quem opta pelo vape para parar com os cigarros tradicionais costuma usar os dois juntos, aumentando os riscos à saúde. "Fumantes não têm migração completa, ficam com os dois produtos", afirma Corrêa. Entre os mais jovens, a nova geração de fumantes, os cigarros eletrônicos têm sido a porta de entrada para o vício, com risco de também aderirem aos convencionais.

Um estudo, inclusive, indicou que usar vape equivale a fumar 20 cigarros por dia. A pesquisa, que também indicou maior risco de adicção com o produto, foi feita pelo Programa de Tratamento do Tabagismo do Instituto do Coração (SP) com ex-fumantes de cigarro convencional que migraram para o eletrônico.

Perda de fôlego e dor no peito