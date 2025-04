Como álcool pode causar câncer? Menos de um drinque por dia já eleva risco

Em 2000, o Programa Nacional de Toxicologia dos EUA concluiu que o consumo de bebidas alcoólicas é um conhecido carcinógeno humano. Em 2012, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que faz parte da Organização Mundial da Saúde, classificou o álcool como carcinogênico do Grupo 1, a classificação mais alta que indica que há evidências suficientes para concluir que uma substância causa câncer nas pessoas. Tanto o Centers for Disease Control and Prevention quanto o National Institutes of Health concordam que há evidências conclusivas de que o álcool causa vários tipos de câncer.

As diretrizes dietéticas dos EUA afirmam que até mesmo pequenas quantidades de álcool — menos de um único drinque por dia — aumentam o risco de câncer. Apesar disso, muitos americanos não estão cientes de que o álcool causa câncer. Uma pesquisa de 2019 constatou que menos de 50% dos adultos dos EUA estão cientes dos riscos de câncer do consumo de álcool. A Pesquisa Nacional sobre Uso de Drogas e Saúde de 2023 constatou que mais de 224 milhões de americanos com 12 anos ou mais beberam álcool em algum momento da vida — mais de 79% das pessoas nessa faixa etária. O consumo de álcool estava aumentando mesmo antes da pandemia da covid-19, refletindo um problema alarmante de saúde pública.

Como o álcool causa câncer?

O câncer ocorre quando as células crescem de forma incontrolável no corpo. O álcool pode levar à formação de tumores ao danificar o DNA, causando mutações que interrompem a divisão e o crescimento normais das células.

Os pesquisadores identificaram vários mecanismos associados ao álcool e ao desenvolvimento do câncer. Um relatório de 2025 do cirurgião geral dos EUA destaca quatro maneiras distintas pelas quais o álcool pode causar câncer: metabolismo do álcool, estresse oxidativo e inflamação, alterações nos níveis hormonais e interações com outros carcinógenos, como a fumaça do tabaco.

O metabolismo do álcool é o processo pelo qual o corpo decompõe e elimina o álcool. Quando o álcool é decomposto, seu primeiro subproduto é o acetaldeído, um produto químico que é classificado como carcinogênico. Os pesquisadores descobriram que certas mutações genéticas podem levar o corpo a decompor o álcool mais rapidamente, resultando em níveis mais altos de acetaldeído.