Agora com receita retida, Mounjaro chega ao Brasil até 15/5; veja o preço

Retenção de receita

No dia 16 de abril, a Anvisa decidiu que os pacientes só vão poder adquirir remédios como Mounjaro com duas vias da receita —sendo uma delas para ficar retida na farmácia. A regra deve começar a valer em até 60 dias a partir da publicação da portaria, ou seja, no meio de junho.

Antes dessa decisão, Mounjaro, Saxenda, Ozempic e Wegovy podiam ser vendidos com receita "comum". Bastava ir na farmácia para comprar as medicações, que sempre foi tarja vermelha. Agora, será necessário levar as duas vias da receita, o que já acontece com antibióticos e antidepressivos, por exemplo.

Uso off label segue autorizado. A medida não altera o direito do profissional médico de prescrever medicamentos para finalidades diferentes das descritas na bula. Essa prática acontece quando o médico entende que, para determinado paciente, os benefícios do tratamento superam os riscos. É uma decisão tomada com responsabilidade pelo médico e sempre com o devido esclarecimento ao paciente, garantindo que ele esteja bem-informado sobre o procedimento.

Decisão da Anvisa em obrigar a retenção de receitas médicas foi comemorada por médicos consultados por VivaBem.

Agora, o que os especialistas esperam é mais controle e a diminuição do uso descontrolado dos remédios. "Para nós, médicos, a decisão resolve uma dor muito grande, que é da automedicação. O grande problema aqui no Brasil é que, como não precisava, em tese, da apresentação da receita, as pessoas basicamente entravam nas farmácias e compravam. Isso fomentou o uso irregular da medicação, ou seja, o uso sem o acompanhamento médico", explica Andressa Heimbecher, endocrinologista e metabologista, membro da SBEM.