O antialérgico que você usa dá sono? Saiba por que esse remédio é um perigo

É que os anti-histamínicos que dão sono também mexem com o que os cardiologistas conhecem por intervalo QT. Entenda: seu coração tem um sistema nervoso próprio que dá ordens para ele se contrair, descarregando toda a sua eletricidade nesse momento. Então, é como se precisasse ser recarregado para ter eletricidade suficiente para o batimento seguinte.

Essa fase de recarregar a bateria é o tal intervalo QT. Eis o drama: os antialérgicos de primeira geração podem aumentá-lo, atrapalhando o ritmo dos batimentos cardíacos. "Isso pode causar uma arritmia. Para quem já tem essa condição, um único comprimido é capazes desencadear crises muito sérias", adverte a médica.

Aumento do apetite

De acordo com a doutora Janaína de Melo, a história de que anti-histamínicos de primeira geração engordam é papo furado. Quer dizer, ao menos diretamente. "O que eles causam é um aumento considerável do apetite, de novo por conta da ação no cérebro", explica. "E isso faz com que muita gente, ainda mais quando está estressada com a crise alérgica, acabe devorando alimentos calóricos e beliscando a toda hora."

Na prática, o que se vê é, sim, um aumento de peso em muitos pacientes e uma elevação da glicemia, isto é, da taxa de açúcar no sangue — não pelo remédio, mas pela vontade de comer doces e afins para calar a fome acentuada.

Roleta-russa

A médica alergista costuma definir assim, como roleta-russa, os possíveis efeitos dos anti-histamínicos de última geração. Não é que você irá sentir todas as adversidades mesmo tempo, embora possa dar o azar. Mas, com certeza, não escapará dos problemas de sono, nem de concentração.