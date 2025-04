O que funciona para dor lombar? Estudo aponta que soluções são raras

A dor lombar parece ter uma solução para cada pessoa — ou nenhuma. Analgésicos, massagens, acupuntura, relaxantes musculares, opioides, canabinoides... a lista de tratamentos disponíveis é longa, mas será que algum deles realmente funciona? Um novo estudo aponta que, na maioria dos casos, a resposta é não.

Segundo a pesquisa, publicada em março na revista BMJ Evidence-Based Medicine, há pouca ou nenhuma evidência de que a maioria dos tratamentos oferecidos para dor lombar tenha efeito real na redução do sofrimento dos pacientes.

Na avaliação de Jean Klay Santos Machado, membro titular da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, do Pará, as conclusões do estudo estão de acordo com o tipo de pesquisa realizada -- uma metanálise.

"Esse tipo de estudo consiste em reunir diversos trabalhos sobre um mesmo tema para extrair conclusões mais amplas. Nesse sentido, os resultados refletem, em parte, a realidade da prática clínica, ainda que de forma mais generalizada. Como toda metanálise, o foco está em oferecer uma visão geral, e não específica, sobre o tema."