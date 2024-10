Obesidade controlada: você não precisa de IMC perfeito para ganhar saúde

"Isso já é muito bem estabelecido na literatura científica e também pode ser observado em pacientes com outras doenças crônicas, como a diabetes", diz Maria Edna de Melo, endocrinologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

É nesse contexto que surge o conceito de obesidade controlada, proposto pela ABESO (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica) e pela SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) e que estabelece o peso máximo já alcançado ao longo da vida (com exceção de períodos especiais como gravidez ou lactação) como ponto de partida.



Segundo as instituições, para quem tem IMC entre 30 e 39, 9 kg/m2, perdas de 5% a 10% do valor mais alto alcançado já indicam obesidade reduzida, e acima de 10%, obesidade controlada. Para IMCs a partir de 40kg/m2, os valores são de 10% e 15% respectivamente.

A nova classificação deve permitir "que indivíduos com obesidade e seus profissionais de saúde se concentrem em estratégias para manutenção do peso em vez de redução adicional de peso", de acordo com o documento.

Imagem: iStock

5%, 10%, 15%: quanto perder?

Apesar de os conceitos de obesidade reduzida e controlada levarem em conta os valores citados no início da matéria, os benefícios para a saúde não dependem deles.