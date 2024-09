Tratar a obesidade infantil é evitar consequências sérias na vida adulta

Isso porque as doenças da vida adulta e até mesmo de idosos tendem a aparecer muito mais cedo em quem teve obesidade infantil — como será o caso de um monte de indivíduos logo mais. Estudos projetam que, neles, complicações como infarto, câncer e doenças inflamatórias crônicas — para citar somente alguns exemplos —apareçam dez anos antes do que em pessoas que passaram a infância com o peso adequado.

Quanto mais cedo, mais preocupante

Um trabalho apresentado no Congresso Europeu de Obesidade deste ano chamou a atenção da endocrinologista Maria Edna de Melo, que é chefe da Liga de Obesidade Infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e coordenadora da Comissão de Advocacy da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica). "Ele mostrava que uma criança com obesidade grave vive, em média, 39 anos", justifica a médica. "É uma expectativa de vida muito baixa, não é mesmo?"

Quando chega um paciente de seus 40 anos com obesidade no hospital, a percepção de risco da doutora muda se ele conta que trava uma batalha com a balança desde quando era pequeno. "Isso significa que, provavelmente, há um bom tempo existe um quadro de resistência à insulina, assim como circulam moléculas de gordura além da conta em seus vasos e a pressão arterial está fora do ideal", justifica. "Ou seja, ele vem arrastando esses problemas por anos a fio e acumulando danos ao sistema cardiovascular. Portanto, é mais vulnerável do que aquele sujeito que só engordou na última década."

Imagem: Jose Luis Pelaez Inc/ Getty Images

Feito um elástico

Não há uma idade a partir da qual pais e responsáveis devam se preocupar. "Desde bebezinho, em cada consulta o pediatra precisa acompanhar o IMC, quer dizer, o índice de massa corporal da criança", informa a doutora Maria Edna.