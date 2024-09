Não é só sedentarismo e má alimentação: veja outras 7 causas de obesidade

A obesidade é uma das doenças crônicas mais comuns, que ocorre quando o IMC (Índice de Massa Corporal) está acima de 30. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 650 milhões de pessoas ao redor do mundo têm o problema.



Quando falamos no assunto, a má alimentação e a inatividade física costumam ser vistas por muita gente como as únicas causa do ganho de peso. Mas, embora o balanço calórico seja importante para evitar o acúmulo de gordura corporal, a doença também envolve outros fatores.

Genética, questões hormonais, aspectos comportamentais e até condições socioeconômicas estão associadas à obesidade, como mostra uma pesquisa feita pela FGV (Fundação Getúlio Vargas).

"Ao comparar indivíduos com peso normal e com sobrepeso, não houve diferenças estatisticamente significantes no consumo calórico, com uma diferença média de 5 calorias. Contudo, o estilo de vida e modo de trabalho, bem como o fato de um indivíduo residir em zonas urbanas, aumentam a probabilidade de excesso de peso", afirma Marcio Holland, professor da Escola de Economia de São Paulo e coordenador do estudo.