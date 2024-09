Tratar obesidade não é só quanto peso você perde, mas quanto de vida ganha

"A Jornada na Luta Contra a Obesidade" foi o tema do primeiro painel do evento de VivaBem Obesidade: da compreensão à ação, realizado no dia 17 de setembro, que aprofundou as discussões sobre as dificuldades psicológicas, sociais e físicas enfrentadas durante o tratamento da doença que afeta mais de 50 milhões de pessoas no Brasil.

Com a participação do influenciador e fotógrafo Matheus Granado, da endocrinologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Maria Edna de Melo e do médico psiquiátrico Daniel Martinez, a roda de conversa (assista no vídeo acima) foi moderada pela jornalista e colunista de VivaBem Lúcia Helena. Os especialistas e o convidado especial abordaram os variados fatores relacionados à doença e a necessidade de um tratamento multidisciplinar, além de assuntos como pressão social e motivação.

Martinez reforçou a importância de se focar nos aspectos positivos da jornada do emagrecimento para se manter fiel à trajetória —sem, é claro, negar os pontos negativos: "Não é somente o quanto de peso que você perde, mas sim o quanto de vida que você ganha."