Palmeiras 'imbatível' na Libertadores explica pressa por renovação de Abel

A equipe foi campeã em 2020 e 2021 com o português, que chegou em outubro de 2020 para o lugar do demitido Vanderlei Luxemburgo. Com Luxa, o Palmeiras também teve a melhor campanha da fase de grupos daquele ano.

A comissão de Abel Ferreira tem os melhores números no Palmeiras na Copa Libertadores: aproveitamento de 74,85% (57 jogos, 38 vitórias, 14 empates e 5 derrotas). Os números nas outras competições são: Paulista (71,2%), Copa do Brasil (63,8%) e Brasileiro (62,7%).

A diretoria do Palmeiras não quer perder Abel Ferreira de jeito nenhum, e o entendimento é de que esses números evidenciam ainda mais que a permanência do treinador é fundamental. O técnico tem contrato até dezembro de 2025 e deu sinal verde para a negociação por uma renovação.

O elenco também torce por essa renovação. Após a partida, o zagueiro Murilo exaltou Abel e ressaltou como é difícil encontrar alguém como ele.

Sem dúvida [alívio]. A gente fica feliz pela permanência dele. A gente sabe como é difícil achar um treinador com essa qualidade, do jeito que ele encara todo dia de uma forma surreal como nunca vi nada na vida. O empenho dele, a dedicação, todo dia da mesma forma Murilo, sobre o "fico" de Abel com a definição da seleção brasileira por Carlo Ancelotti

Hugo Cajuda, empresário de Abel, acompanhou no Allianz Parque a vitória do Palmeiras sobre o Bolívar. Ele veio ao Brasil para seguir as negociações para a renovação dos membros da comissão técnica. O técnico despistou sobre o assunto quando foi questionado na coletiva de imprensa.