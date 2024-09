'Para quem é gordo, dieta não é fácil', diz Cacau Protásio após perder 30kg

A atriz também desbancou um dos grandes mitos associados às dietas: "Todo mundo fala que fazer dieta é caro. Não é. Alface é barato, chuchu é barato, cenoura... O problema é que a gente arruma problema [para desistir da dieta]."

Sobre os benefícios que já conquistou com a perda de peso, disse: "Hoje eu consigo sambar, andar. Se tiver uma fila de elevador grande, eu subo de escada. Eu consigo sentar, eu consigo cruzar a perna. O sexo melhorou muito. Eu estou redescobrindo o meu corpo, tudo aquilo que eu posso fazer, e estou amando essa nova fase. Tanto que eu cheguei na minha médica ontem e falei que não quero engordar, eu quero emagrecer mais, eu quero ter qualidade de vida e saúde."

Cacau também fez questão de destacar a pressão do mercado e da sociedade que existe sobre as pessoas com obesidade, e como isso dificulta a luta contra a doença.

"Eu cresci acreditando —e com as pessoas me falando— que o meu corpo estava errado: 'Seu rosto é lindo, mas seu corpo?' A sociedade e a televisão não me dão a oportunidade de fazer uma gostosona. Porque eu sou desejada, eu sou amada. Eu tenho alguém que me queira. Eu tenho alguém que olha pra mim e fala: 'Amor, você está uma delícia. Então, a gente precisa mostrar isso. Não é apologia à gordura, eu faço apologia à saúde. A gente tem que se amar."

