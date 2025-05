Estômago vazio, refluxo biliar, vesícula: o que causa vômito amarelo?

Obstruções intestinais: quando há bloqueios no duodeno ou em outras partes do intestino delgado (causados por hérnias, aderências, tumores ou outras condições), o conteúdo intestinal não consegue seguir seu curso normal. Como consequência, o corpo tenta eliminar esse acúmulo pela via inversa, levando ao vômito, que pode conter bile, ainda mais se o bloqueio estiver próximo ao estômago.

Doenças do fígado e da vesícula: distúrbios hepáticos ou biliares, como hepatite, cálculos ou inflamações, podem interferir na produção ou no fluxo da bile. Causam ainda vômitos amarelados, além de sintomas como dor abdominal à direita, pele amarelada (icterícia) e fezes mais claras.

Uso de medicamentos irritantes: certos remédios (como anti-inflamatórios, antibióticos ou mesmo alguns suplementos) podem irritar a parede do estômago, principalmente se tomados com ele vazio. Dessa maneira, podem desencadear náuseas e vômitos com presença de bile.

Mas nem sempre o vômito amarelo tem relação direta com a bile. Em algumas situações, a cor pode vir de outros fatores:

Alimentos ou corantes: cenoura, manga, pimentão amarelo, além de temperos como cúrcuma, açafrão, colorau, ou corantes artificiais, podem deixar resíduos amarelados no estômago, alterando a cor do vômito, especialmente se a digestão estiver incompleta. Mas esse vômito não costuma vir acompanhado de sintomas gastrointestinais intensos.

Suplementos e medicamentos coloridos: vitaminas com riboflavina (vitamina B2) e remédios com corantes químicos podem dar a coloração amarela ao vômito, já que nem tudo é absorvido pelo organismo.