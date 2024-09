Entenda o que é obesidade é por que ela é considerada uma doença crônica

A maioria dos brasileiros (59%) está acima do peso. Segundo pesquisa do Datafolha, são 24% com obesidade e 35% com sobrepeso, mas apenas 11% têm diagnóstico médico.

E esse acompanhamento médico é importante porque o excesso de gordura corporal não é questão estética ou padrão de beleza: a condição é classificada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como uma doença crônica, ou seja, que não tem cura.

Uma vez que desenvolve o problema, a pessoa precisa controlá-lo pelo resto da vida, já que ele eleva o risco de diversas doenças graves —como infarto, AVC, câncer e diabetes— e é responsável por 165 mil mortes por ano no Brasil.