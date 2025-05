'Engravidei do irmão da minha irmã e não sei se minha filha vai entender'

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

A história de Ariadne com o marido, Carlos, 29, é antiga.

Os dois se conheceram por meio da família. Nascida em Feira de Santana (BA), ela costumava passar as férias em Salvador com Janine, irmã apenas por parte de pai. Janine nasceu do primeiro casamento de Joarez (com Jussara), enquanto Ariadne é fruto do segundo casamento de Joarez (com Adriane).

Já Carlos, o marido de Ariadne, nasceu de um terceiro matrimônio: o de Jussara (primeira mulher de Joarez) com um outro homem, também chamado Carlos.

Carlos e Ariadne, portanto, não são irmãos: eles apenas têm uma irmã em comum (Janine).

E foi por meio dessa irmã em comum que eles acabaram se conhecendo. O romance de Carlos e Ariadne começou oficialmente quando os dois tinham 13 anos.