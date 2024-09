Corpo começa a apitar aos 40: o que muda na saúde e como prevenir problemas

Além disso, as mudanças no sistema imunológico intensificam a inflamação nas articulações. No caso das mulheres, a menopausa e as alterações hormonais, influenciam na progressão da doença.

Câncer

Geralmente, o risco de desenvolver câncer aumenta com a idade devido ao acúmulo gradual de mutações nas células do corpo, o que pode levar ao surgimento da doença.

Além disso, o enfraquecimento do sistema imunológico com a idade reduz a capacidade do corpo de detectar e eliminar células cancerosas.

E o aumento na prevalência de cânceres também ocorre devido a exposição prolongada a fatores como tabagismo, álcool e produtos químicos. Isso contribui para danos celulares que podem levar ao câncer.

Entre os cânceres mais comuns após os 40 anos estão: mama, pulmão, melanoma e colorretal.