'Entrei pro mundo da corrida aos 40 e vou correr maratona de Paris aos 42'

Ao longo da minha vida sempre tive problemas com o meu peso e autoimagem, não me sentia bem comigo mesma, me achava feia, gorda e não me enquadrava nos padrões de beleza.

Em 2020, tive um quadro depressivo que se intensificou por conta da pandemia. Tomava antidepressivo e engordei ainda mais, cheguei aos 90 kg. Em conversa com a minha psiquiatra e psicóloga, elas me orientaram a diminuir a dose da medicação e aumentar a frequência de exercícios para ajudar na minha saúde física e mental. Na época, fiz aulas de funcional online em grupo e corria em uma rodovia perto de casa.

Em 2021, fui transferida da escola onde era diretora em Perus, fui trabalhar no Butantã e um novo mundo se abriu para mim, passei a ter contato com novas pessoas e ambientes. Fiquei motivada, contratei uma assessoria esportiva e comecei a correr na USP todos os dias depois que saía do trabalho.

O esporte transformou a minha vida de muitas maneiras, uma delas foi na própria relação com o emagrecimento. Durante anos tomei remédios para emagrecer. No começo me achava incapaz de correr estando gorda, mas meu preparador sempre me incentivou a treinar e me ensinou algo que levo para a vida: disciplina não é negociável.

Passei a gostar do esporte sem associar isso à perda de peso e as coisas aconteceram naturalmente. Em dois anos, emagreci 20 kg, fui de 90 kg para 70 kg. Fiz as pazes com o espelho e me sinto bonita, gostosa e empoderada.

"Conheci o parque do Ibirapuera aos 41 anos"

Esse foi o dia em que Gisele conheceu o parque do Ibirapuera Imagem: Arquivo pessoal

Após entrar para a corrida tive algumas realizações importantes, uma delas foi conhecer o parque do Ibirapuera pela primeira vez aos 41 anos. Também participei de duas meia-maratonas.