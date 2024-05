Alzheimer pode aparecer em quem tem 40 anos; veja qual é o 'sinal número 1'

Espera-se que a identificação prematura de um sinal específico de Alzheimer possa ajudar as pessoas a obterem um diagnóstico mais oportuno e preciso. Como a demência não tem cura, é preciso identificar cedo a possibilidade de desenvolver o problema.

Com isso, podem até ser aprovadas drogas anti-Alzheimer, como lecanemab e donanemab, eficazes durante os estágios iniciais da doença, na eliminação de aglomerados tóxicos de amiloide no cérebro. Ou seja, de "placas senis", consideradas uma das principais características patológicas do Alzheimer.

Ambos os medicamentos são promissores, mas ainda são aguardados mais dados para avaliar completamente seus benefícios. Até o momento, sabe-se que seus efeitos colaterais incluem a redução do volume cerebral, que é prejudicial.

Demais sinais para se atentar

Com base nessas descobertas, os cientistas da UCL esperam agora desenvolver uma ferramenta de diagnóstico que auxilie na detecção do Alzheimer em sua forma precoce. No entanto, também acrescentam que mais trabalhos são necessários para desenvolver essa tecnologia.

Enquanto esse futuro não chega, é necessário ficar atento à maneira como a doença afeta cada pessoa. Entre os sintomas iniciais comuns a se observar estão: