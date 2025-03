Estrela das telonas aos 95! O que Montenegro já revelou sobre longevidade

Pele está no seu radar. "Tomo de um a dois banhos por dia, vou ao dentista e boto um creminho na pele. Mas não faço plástica", declarou na mesma entrevista. Ou seja, a atriz não tem hábito de se submeter a procedimentos que não sejam necessários.

Sedentarismo não está no seu repertório. Em 2013, Susana Vieira perguntou a Fernanda no "Fantástico" (TV Globo) que tipo de atividade física praticava para continuar "esbelta" e sem "uma gordurinha". A veterana respondeu que dava "pro gasto", sem detalhes. Ao jornal O Globo, naquele mesmo ano, disse que caminhava diariamente pelo calçadão de Ipanema. No ano passado, confessou que segue sempre se exercitando, subindo escadas em gravações e no dia a dia. O trabalho é, para ela, fonte de gasto e renovação de energia. "Nada é mais solicitante para o físico do que o palco."

Fernanda já falou sobre a importância de se manter mentalmente ativa. Ainda ao jornal, Fernandona explicou que o segredo para encarar o envelhecimento é encontrar um canal, "algo que alimente o ser humano". Ela disse ter dois. "O primeiro é uma predisposição que tenho para a vida. O outro é ter uma vocação e realizá-la, porque ela é inarredável"

A atriz investe em seu emocional. Fernanda não celebra, mas também não lamenta a velhice. "Você vai perdendo a audição, a visão, o paladar, sua pele vai secando. Mas é uma realidade, que vai piorar se você começar a achar que é uma desgraça. É da natureza e ponto, vamos tocar a vida." Ela apenas prefere cultivar o lado bom de seu quase um século de vida.

Então, se você faz um trabalho, se você esteve em determinado momento da sua vida em algum lugar, com determinadas pessoas, nós temos as mesmas memórias. A gente deve jogar fora as que não são boas e cultuar as que são boas. Porque isso alimenta a gente. Não é viver na morbidez da saudade, isso não. É respeitar a saudade, mas não adoecer disso.

Fernanda Montenegro, ao programa "Tributo" (TV Globo), que celebrou seus 95 anos

Busca por aprendizados. A primeira indicada ao Oscar de Melhor Atriz do Brasil brinca que sua longevidade é uma herança genética. "Eu sou de uma raça que dura muito. Meu pai com 90 e tantos dizia que queria chegar aos 100 anos, porque a vida é tão boa", mencionou ao "Tributo" no fim de 2024. Ela enxerga estas convivências como motores para novas experiências.