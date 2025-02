Por que algumas pessoas ficam mais desagradáveis quando envelhecem?

Com os que são dependentes, mas não aceitam ajuda ou gostam de fazer tudo do próprio jeito, negociar pode dar certo. O responsável oferece algo que seja do interesse do idoso, para, em troca, fazê-lo cumprir com sua parte. Não vale a pena discutir, mesmo que ele esteja errado, nem o pressionar ou colocar peso de obrigação em cima do que se espera dele, isso só dificulta a relação. "É preciso muita paciência e conversa", diz Cheter.

Agora, se o idoso é autônomo, capaz de tomar decisões e se cuidar sozinho e tem suas faculdades mentais todas intactas, não há muito o que se fazer, a escolha de agir assim é dele. "O jeito é tentar convencê-lo dos riscos e dos prejuízos", complementa o geriatra.

*Com informações de reportagem publicada em 11/12/2020