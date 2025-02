Ciclos de sono de 90 min e 6 refeições: os segredos do corpo de CR7 aos 40

Os segredos do físico de CR7

Cristiano Ronaldo não tem uma dieta com alimentos caros. O atacante prioriza no seu cardápio comidas saudáveis, pratos com proteínas magras, grãos integrais e saladas. Ele evita consumo de açúcar e gorduras na sua rotina, de acordo com o chef de cozinha italiano Giorgio Barone, que conviveu com o atleta no período em que defendeu a Juventus.

A hidratação é um tema de atenção na rotina do atacante. A imagem que viralizou de CR7 tirando duas garrafas de refrigerante durante uma coletiva de imprensa em 2021 se mantém: "Coca-Cola não: água."

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo Imagem: Reprodução/Instagram

Eu cozinho usando óleo de coco. Ele bebe muita água também, é importante.

Giorgio Barone ao jornal britânico "Mirror" em 2021.

'Cuida do corpo como uma Ferrari'

Para o chef, Cristiano Ronaldo tem uma atenção redobrada com o corpo, mesmo longe dos centros de treinamentos: "Ele cuida do corpo como se estivesse cuidando de uma Ferrari."