Quer saber o segredo dela? 'Tenho 86 anos e faço spinning todo dia há 20'

Norma do Ceará, 86, faz aula de spinning há mais de 20 anos, mas viralizou recentemente por participar de uma na Velocity, famosa rede de academia da modalidade, acompanhada de suas netas. Bem-humorada, ela se mantém ativa desde criança e a endorfina foi uma grande aliada para amenizar a dor pela morte de seu marido.

"Sempre gostei de praticar esportes. Na minha época, educação física era algo obrigatório na escola e eu era escolhida como guia pelos professores. Na ginástica, ficava na frente para as pessoas me copiarem", conta em entrevista a VivaBem.

O esporte também era parte do dia a dia da família. Ela é viúva do Ruy do Ceará, figura marcante na história do Ferroviário Atlético Clube, onde foi diretor de futebol e campeão cearense nos anos de 1968, 1970 e 1979. Ele foi também presidente do Náutico entre 2002 e 2004.