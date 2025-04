É possível? Professor influencer ensina a ganhar músculos após os 60

"Comecei a fazer os exercícios toda manhã com minha esposa Esther. Melhorou a disposição, o equilíbrio e o fortalecimento das nossas pernas, inclusive as pernas da minha esposa, que estava com muita dificuldade para andar e se levantar. Atualmente, ela faz exercícios específicos para fortalecimento das pernas com a cadeira", explica Hector.

Ele conta que a dificuldade de locomoção da esposa levou o ortopedista dela a pedir 10 sessões de fisioterapia. Antes, no entanto, ela investiu nos exercícios específicos para fortalecimento das pernas a partir dos vídeos de Aurélio, o que a levou a uma melhora substancial em pouco tempo. Com isso, Esther até dispensou as sessões de fisioterapia.

Outra aluna que sentiu diferença foi Yoshiko Kohatsu, de 97 anos, moradora de São Paulo. Depois de passar mal em novembro de 2024 com dores lombares, nas pernas, nos nervos e nas mãos que a impediam de dormir, Yoshiko foi ao endocrinologista e descobriu uma pressão alta e diabetes descompensados. O médico não só ajustou as medicações dela como orientou que ela passasse a fazer exercícios ao menos duas vezes por semana para fortalecer a musculatura.

"Foi a partir daí que mostrei os exercícios do Aurélio. Ela gostou tanto que faz agora com regularidade. Foi o que de fato fez com que ela se recuperasse tão bem. Os movimentos das mãos estão voltando e sua recuperação está sendo a melhor possível", relata Marcia Kohatsu Feliciano, filha de Yoshiko.

Alfieri indicou quatro exercícios fáceis de fazer em casa e que ele recomenda com frequência para os idosos. Confira:

1. Levantamento de calcanhar (em pé): melhora o equilíbrio e fortalece panturrilhas.