Equilibra hormônios e ajuda na lactação: os benefícios do feno-grego

Dessa forma, o organismo se defende contra infecções e doenças de forma mais eficaz, além de promover uma resposta imunológica mais equilibrada e eficiente.

Efeitos colaterais e contraindicações

O uso de feno-grego pode causar distúrbios gastrointestinais em algumas pessoas, incluindo diarreia, inchaço e gases. Esses efeitos são geralmente associados ao consumo excessivo ou à sensibilidade individual. Além disso, algumas pessoas podem experimentar reações alérgicas, como erupções cutâneas ou coceira.

Mulheres grávidas devem evitar o uso de feno-grego, pois ele pode induzir contrações uterinas, o que pode representar um risco para a gravidez.

Além disso, o feno-grego deve ser usado com cautela por pessoas com hipoglicemia ou problemas de tireoide. Em pessoas com hipoglicemia, pode alterar os níveis de açúcar no sangue, enquanto em indivíduos com problemas de tireoide, pode interferir na função da glândula.

Quantidade recomendada

Uma quantidade segura recomendada é de 2 a 5 gramas de sementes de feno-grego por dia.