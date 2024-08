Hérnia de disco: entenda o que é e como identificar o problema

O que é hérnia de disco

"Amortecedor" fora do lugar. A posição normal do disco é na borda do corpo da vértebra. Quando a "borracha" vai além dessa borda é que acontece a herniação do disco.

São dois tipos principais de hérnia de disco: protusões e extrusões. As protrusões são as hérnias mais curtas. As extrusões são mais compridas do que largas.

Abaulamento não é hérnia de disco. O abaulamento é o deslocamento do disco de forma generalizada, e não é considerado hérnia ou fonte de dor. Isso acontece porque eles dificilmente comprimem outras estruturas, já que não se afastam muito do disco.

Nem toda hérnia gera dor. As hérnias de disco podem promover a dor quando a herniação comprime os nervos que saem da coluna. Ainda assim, não é qualquer compressão que vai gerar dor.

Origem do problema está relacionada ao processo natural do envelhecimento. Entre outras causas também estão hábitos de vida não saudáveis, como obesidade, tabagismo, má postura e a prática de atividades físicas sem repouso. Fatores genéticos também influenciam.