7 legumes com poucas calorias para você incluir na sua dieta

O alimento é composto por 96% de água, é rico em fibras, antioxidantes, vitaminas (A, C e as do complexo B) e sais minerais como zinco, cálcio, magnésio, potássio e ferro.

Devido à grande quantidade de fibras e por ser um alimento com poucas calorias e muita água em sua composição, a berinjela pode ajudar a controlar o peso. As fibras se movem lentamente pelo trato digestivo, aumentam o tempo de esvaziamento gástrico, melhoram a digestão e promovem a saciedade, reduzindo a ingestão de calorias.

Rabanete: 14 kcal em 100 g

Bastante consumido em saladas no Brasil, é fonte de diversos nutrientes importantes para o organismo, como potássio, cálcio, magnésio, fósforo, cobre e zinco, além de ter fibras e antioxidantes.

Abobora: 48 kcal em 100 g

É um alimento extremamente nutritivo e com poucas calorias. Além de ser rica em vitaminas A e C, possui fibras, potássio, magnésio, cálcio, vitamina E, ferro e vitaminas B1, B3, B5 e B6.