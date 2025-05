Você ainda lava o arroz para cozinhar? Veja se faz diferença ou é mito

É quase um ritual nas cozinhas brasileiras: antes de ir para a panela, o arroz branco passa por uma boa enxaguada sob a torneira. A ideia por trás disso é eliminar sujeiras e o tal "pozinho" que reveste os grãos. Mas segundo especialistas ouvidos pelo VivaBem, essa lavagem não é tão útil quanto parece.

Lavar o arroz só faz perder

Quando o arroz branco entra em contato com a água, o grão polido começa a perder nutrientes importantes, entre eles, vitaminas do complexo B, ferro, potássio, magnésio e fósforo. Um verdadeiro combo nutritivo indo embora ralo abaixo. E se a ideia era cortar calorias, más notícias: o amido, principal fonte de energia do arroz, está no interior do grão e não sai com uma simples lavada.

Quanto àquele "pó branco" que aparece na água, são apenas partículas do próprio arroz, resultado do polimento que o grão sofre na indústria para ficar mais branquinho. Esse processo já higieniza o alimento, tornando a lavagem totalmente desnecessária. Até porque, arroz cru nem é um ambiente amigável para bactérias, e o calor do cozimento dá conta dos poucos micro-organismos que possam estar por ali.