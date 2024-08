Estudo detecta metais tóxicos em chocolates amargos vendidos nos EUA

Segundo o estudo da Consumer Labs, outros alimentos também apresentam contaminação por metais pesados nos EUA, como batata-doce, espinafre, vinho branco, biscoitos recheados e sementes de girassol. E, no caso do chocolate amargo, as marcas analisadas foram apenas as comercializadas naquele país. Portanto, podemos ficar tranquilos.

O médico nutrólogo Durval Ribas Filho e a nutricionista Regina Pereira afirmam categoricamente que o chocolate amargo faz bem para a saúde, desde que seja consumido com parcimônia, no máximo 30 gramas ao dia. Além disso, vale deixar claro que as versões saudáveis são aquelas com mais de 70% de cacau.

Isso não quer dizer que o chocolate amargo possa ser consumido livremente ou que deva ser encarado como um tratamento para doenças, como a hipertensão. Longe disso. "Ele entra como um aliado na dieta de quem precisa controlar a pressão arterial, mas não substitui os cuidados médicos necessários", esclarece Pereira.

O médico acrescenta que os antioxidantes do doce também protegem contra o envelhecimento, as doenças neurodegenerativas e ajudam a controlar o colesterol, podendo aumentar os níveis de HDL (o colesterol bom) e diminuir os de LDL (o colesterol ruim). "Mas, apesar dos benefícios para a saúde, o chocolate amargo não deixa de ser calórico", observa Ribas Filho.

*Com informações de reportagem publicada em 08/02/2019