Inverno eleva casos de infarto em 12%; por que risco é maior nessa estação?

O médico também alertou para o fato de que normalmente no inverno os hábitos saudáveis são interrompidos. As pessoas costumam se hidratar menos, diminuir o ritmo do exercício e consumir mais álcool e alimentos calóricos. E isso também pode colaborar para o aumento no número de infartos.

Além disso, no inverno, há risco maior de gripes e resfriados, que causam um aumento da inflamação das paredes internas dos vasos. "A infecção respiratória tem potencial de, nos pacientes que têm placa de gordura nas artérias coronárias, principal substrato para a ocorrência de infarto, instabilizar as placas e formar trombos. O trombo impede a passagem do sangue no vaso e isso acontece com frequência significativa em pacientes com infecção respiratória no inverno", disse Issa à Agência Brasil.

Quais os sinais de infarto?

Imagem: iStock

Combinação de sintomas. Quando a obstrução afeta um pequeno ramo da coronária, atingindo uma área pequena e periférica do músculo cardíaco, o infarto pode ser assintomático (ou silencioso). O mais comum, porém, é que a pessoa tenha uma combinação de sintomas, que surgem de repente.

Dor aguda no peito. Entre os sintomas do infarto, a dor forte ou aperto no peito, que se irradia para o queixo ou ombro e braço esquerdos, e perdura por mais de 20 minutos, tende a ser a mais lembrada. O sinal é mesmo o mais comum, mas não é o único e, em alguns casos, pode nem estar presente.