Triglicerídeos: as duas chaves para derrubar taxas e evitar complicações

Controle do peso

Exercícios moderados a vigorosos regulares

Parar de fumar

Limitar o consumo de açúcar e alimentos refinados

Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas

Dar preferência a gorduras saudáveis, como o azeite

Essas alterações podem melhorar consideravelmente as taxas de triglicérides, o que também melhora a saúde metabólica como um todo. Isso significa que a pressão, a glicemia e o colesterol (HDL) podem ser equilibrados, assim como a saúde em geral.

A exceção são as pessoas com dislipidemia familiar. Para estas, a terapia com medicamentos é essencial.

Como é o tratamento com remédios?

O tratamento farmacológico é uma opção para pessoas cujas modificações no estilo de vida não trouxeram o resultado esperado, ou nos quadros em que existam outros marcadores de risco.

No entanto, é obrigatório o uso de remédios quando as taxas de triglicérides sejam iguais ou superiores a 500 mg/dL. Os mais frequentemente usados são as estatinas (como a atorvastatina) e os fibratos, que poderão ser indicados por maior ou menor tempo, a depender da resposta de cada indivíduo, que deverá seguir com dieta equilibrada e atividade física.