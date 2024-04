Tande teve sinais: como o corpo 'avisa' que um infarto vai acontecer?

Dor aguda no peito. Dentre os sintomas do infarto, a dor forte ou aperto no peito, que se irradia para o queixo ou ombro e braço esquerdos, e perdura por mais de 20 minutos, tende a ser a mais lembrada. O sinal é mesmo o mais comum, mas não é o único e, em alguns casos, pode nem estar presente.

Outros sintomas comuns são: náuseas e/ou vômito, sudorese e suor frio, falta de ar (mais frequente em idosos), cansaço extremo ou fraqueza, tontura, palidez, sensação de desmaio e ansiedade inexplicável.

No caso de Tande, segundo o cardiologista e colunista de VivaBem Edmo Atique Gabriel, os sintomas foram, na verdade, um reflexo da ação de hormônios, como adrenalina, já que o corpo fica em alto estresse durante um infarto. O especialista acredita ainda que os sintomas pouco comuns dele sejam consequência de sua época de atleta.

Entre as mulheres, por diferenças anatômicas, é frequente que as dores sejam descritas como queimação e pontadas no peito. Muitas vezes elas são subvalorizadas entre as que estão antes da menopausa, por isso é importante conhecer os fatores de risco.

Falta de ar é comum em idosos. Em idosos ou indivíduos com diabetes, que podem ter a sensibilidade à dor alterada por causa do envelhecimento ou de neuropatias, a falta de ar pode ser a manifestação mais aparente.

Alguns pacientes podem até não relatar sintoma nenhum. No entanto, por meio de exames simples, como eletrocardiograma e ecocardiograma, é possível identificar alterações no coração que sugerem um quadro de infarto anterior — que pode ser chamado de "infarto silencioso".