'Caminhada do pum': os potenciais benefícios de caminhar após uma refeição

É bem possível que tenha sido daí que ela tirou a pergunta em primeiro lugar.

Flatulência é o sintoma associado ao flato - o acúmulo de gás no trato digestivo. Há muitas maneiras pelas quais os gases podem se acumular, e a dieta geralmente é uma grande culpada.

Os alimentos ricos em fibras e aqueles com carboidratos indigestos, como a inulina, (as alcachofras de Jerusalém são um excelente exemplo) permanecem no intestino, onde suas bactérias induzem a fermentação. Aqueles que já experimentaram a dieta da sopa de repolho rica em fibras também podem atestar isso. Não se esqueça do poder flatulento das bebidas com gás, nem da deglutição de ar que pode ocorrer quando se come muito rápido.

Embora a flatulência seja uma parte normal da vida, a frequência excessiva (ou o odor) pode ser um sinal de distúrbio gastrointestinal. Isso inclui intolerância a glúten ou laticínios ou a síndrome do intestino irritável.

Então, que evidências existem de que caminhar pode ajudar na digestão?

Os resultados obtidos com a investigação do efeito do exercício sobre o intestino são um tanto inconsistentes. Há vários sintomas gastrointestinais a serem considerados. No caso da constipação, a ingestão de fibras é uma boa medida, mas o exercício regular é recomendado como tendo um efeito positivo sobre os movimentos intestinais. E não é necessário fazer ultramaratonas ou "puxar ferro" por três horas. Caminhadas regulares ou corridas leves são geralmente recomendadas.