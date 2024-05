Incontinência fecal: falta de controle da evacuação tem tratamento

Já a retirada do reto para tratamento de câncer colorretal pode resultar na remoção parcial ou total do músculo puborretal, o que prejudica o controle do esfíncter anal, e a remoção da próstata pode danificar os nervos e a estrutura muscular.

As mulheres têm um risco em potencial. O uso de fórceps ou a episiotomia são capazes de aumentar a pressão intra-abdominal durante o parto e, assim, distender os músculos do assoalho pélvico. "Estudos demonstram que até 30% das que passam por parto vaginal apresentam incontinência fecal leve a grave. A episiotomia aumenta o risco em duas a três vezes", comenta Silva.

Guilherme Zupo, coloproctologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, lembra que inflamações intestinais também causam falta de controle da evacuação, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Ele cita ainda a retite (inflamação da mucosa do reto ou do ânus) como fator de risco para a dificuldade de reter as fezes.

Imagem: iStock

Em relação às doenças metabólicas, "uma complicação comum e séria da diabetes mellitus é a neuropatia, que é o dano causado em nervos devido ao alto nível de glicose no sangue ao longo do tempo. Quando os nervos pélvicos são acometidos, a incontinência fecal é uma das possíveis manifestações clínicas", comenta Zupo.

Existem outras causas menos evidentes. O costume de tomar laxante ao longo da vida pode causar incontinência fecal. O uso excessivo e indiscriminado leva à perda da sensibilidade retal, distensão do reto e desequilíbrio da flora intestinal. Outros medicamentos, como antipsicóticos, antidepressivos e anticonvulsivantes influenciam nas alterações motoras e de sensibilidade na pelve, quando ingeridos sem controle médico.