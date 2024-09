Câncer também pode ser causado por vírus e bactérias: quando isso acontece?

A quadrivalente está disponível gratuitamente para o seguinte público:

Meninas e meninos de 9 a 14 anos, com esquema de dose única;

Mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, com esquema de três doses independentemente da idade, aplicadas aos 0 - 2 - 6 meses (segunda dose dois meses após a primeira e terceira seis meses após a primeira dose);

Vítimas de abuso sexual, imunocompetentes, de 15 a 45 anos (homens e mulheres) que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto, com esquema de duas doses para as pessoas de 9 a 14 anos e três doses para as pessoas de 15 a 45 anos;

Usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de HIV, com idade de 15 a 45 anos, que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto (de acordo com esquema preconizado para idade ou situação especial), com esquema de três doses. É preciso apresentar comprovação de que faz uso da PrEP;

Pacientes com papilomatose respiratória recorrente/PRR a partir de 2 anos de idade.