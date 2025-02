Será que você tem? Principais sinais de deficiência de ferro no organismo

Baixos níveis de ferro no organismo podem causar fadiga constante, como se a pessoa estivesse com uma gripe. Em geral, quem tem anemia ferropriva reclama de falta de energia para realizar as atividades diárias, mesmo com repouso e sono adequados.

Falta de ar

Como a hemoglobina transporta oxigênio para o organismo, a falta de ferro compromete o transporte de oxigênio para os tecidos do corpo. Assim, falta de ar, em especial ao realizar atividades físicas, pode ser sinal de deficiência de ferro.

Sensação de frio

Como a deficiência de ferro afeta a circulação sanguínea, é comum que pacientes com ferro baixo sintam frio mesmo quando não estão expostos a altas temperaturas. A sensação de frio pode ser mais intensa nas mãos e pés.

Vontade de comer gelo ou substâncias não nutritivas