O que acontece no seu corpo quando você fica acordado por mais de 24 horas

Efeitos no seu corpo

Falta de sono pode comprometer tarefas básicas do dia a dia Imagem: iStock

Para a maioria das causas da privação do sono por 24 horas ou mais, os efeitos esperados são semelhantes e se caracterizam pelo cansaço, a sonolência e a dor de cabeça. Mas as consequências desse quadro também podem ser observadas nas funções cerebrais, no equilíbrio do organismo e no sistema de defesa do corpo. Confira:

A sensação é de embriaguez

Deixar de dormir o suficiente atrapalha as atividades do cérebro como um todo, o que resulta em sintomas como alterações do humor, irritabilidade, ansiedade, falta de motivação e impaciência.

A lentidão de raciocínio é comum: é como se você tivesse tomado 12 copos de cerveja.