Por que casos de câncer de pulmão em não fumantes estão aumentando?

Os casos de câncer de pulmão provocados pelo cigarro vêm caindo em boa parte do mundo, graças aos esforços de vários países para reduzir o número de fumantes. Por outro lado, há atualmente um aumento desse tipo de câncer em não fumantes, de acordo com um estudo publicado no periódico The Lancet Respiratory Medicine nesta segunda-feira (3).

Os pesquisadores, que pertencem a duas instituições, uma delas a renomada Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc, da sigla em inglês), vinculada à OMS (Organização Mundial da Saúde), analisaram dados populacionais para estimar os casos da doença.

O câncer de pulmão é a principal causa de incidência e mortalidade por câncer em todo o mundo. Em 2022, 2,5 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença.