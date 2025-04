Como saber se você é imunocomprometido? Veja infecções frequentes e sinais

Vacine-se. Tomar todas as vacinas recomendadas ajuda a reduzir o risco de certas infecções. Algumas vacinas têm recomendações específicas para imunocomprometidos. Converse com seu médico ou vá a um Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, o Crie. A SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações) fornece uma lista das vacinas recomendadas para pessoas com determinadas doenças, entre elas as autoimunes;

Faça profilaxia pré e pós-infecção ao HIV e a outras infecções sexualmente transmissíveis, se você tem risco de se expor. A PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e a PEP (Profilaxia Pós-Exposição) ao HIV reduzem o risco de adquirir o vírus. Além disso, existe, também, profilaxia para outras infecções sexualmente transmissíveis. Converse com seu médico;

Limite a exposição a infecções. Se possível, evite o contato com pessoas doentes e locais com aglomerações, em especial na época do aumento de casos de infecções respiratórias. Caso seja inevitável, use máscara nessas ocasiões;

Converse sobre tratamentos preventivos com seu médico. Ele pode receitar medicamentos para prevenir infecções fúngicas e bacterianas;

Informe-se sobre o rastreamento de doenças infecciosas. Seu médico pode recomendar exames para rastrear infecções como HIV, hepatite, tuberculose e por fungos e parasitas.

Imunocomprometidos devem ficar atentos a sinais que podem indicar infecções e seguir o tratamento de doenças e condições que afetem o sistema imunológico com rigor.