Quando cuidar demais é um problema: os perigos de ser um pai helicóptero

Para proteger uma área, helicópteros podem ser usados para sua vigilância, mantendo um olhar atento sobre o que está acontecendo abaixo. Nesse sentindo, o termo "pais helicópteros" refere-se a um estilo de parentalidade caracterizado por um envolvimento excessivo e muitas vezes sufocante na vida dos filhos.

"O termo surgiu na década de 1990 [no livro Parenting with Love and Logic, de Foster Cline e Jim Fay], capturando a ideia de que esses pais 'pairam' sobre seus filhos, sempre prontos para intervir e solucionar qualquer dificuldade, muitas vezes antes mesmo que o filho perceba que há um problema", informa Leninha Wagner, neuropsicóloga pela Universidade Estácio de Sá (RJ).

Esses pais estão constantemente "sobrevoando" para observar cada aspecto da rotina de suas crias, com a intenção de superprotegê-las e garantir seu sucesso. Eles tendem a intervir em todas as situações, resolvendo problemas e tomando decisões, para evitar riscos e desconfortos, diz Wagner. Controlam atividades, amizades e até mesmo pequenos detalhes de um cotidiano que não é deles.