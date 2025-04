Tadalafila não combina com academia; quais os riscos do uso?

Efeitos adversos e riscos

Até o fim dos anos 1990 e início dos 2000, homens com disfunção erétil tinham poucas opções de tratamento. Com o surgimento das drogas que promovem a ereção, a história mudou.

Pertencentes à classe dos inibidores da fosfodiesterase do tipo 5 (PDE5), essas drogas favorecem o relaxamento da musculatura lisa dos corpos cavernosos (principais estruturas do pênis envolvidas na ereção) e a dilatação das artérias que levam o sangue ao órgão. Desse modo, o sangue flui com mais facilidade no pênis, provocando a ereção.

De acordo com Vita, esses medicamentos estão indicados para "homens que têm disfunção erétil, que não conseguem obter uma ereção satisfatória para penetração ou que não consigam manter a ereção durante todo o intercurso sexual".

No entanto, há riscos para alguns pacientes. "A contraindicação mais absoluta são os homens que usam nitratos, que são substâncias que podem baixar muito a pressão e que, usadas em conjunto com essas drogas, podem causar um risco de hipotensão grave", explica Vita.

Outros pacientes precisam de avaliação médica cuidadosa antes de fazer uso dos medicamentos para disfunção erétil: "Pacientes que têm doenças cardíacas graves ou recentes, uma pressão arterial muito instável, de difícil controle, pacientes que tenham uma insuficiência hepática ou renal mais grave precisam de avaliação médica", comenta.