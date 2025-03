Por que nimesulida é vendida no Brasil, mas proibida em países da Europa?

A nimesulida é um medicamento reconhecido por suas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas (para baixar a febre). No entanto, seu uso tem levantado debates calorosos na internet. Isso porque, no início dos anos 2000, a droga foi associada a casos de lesões hepáticas.

Apesar de ser um dos medicamentos mais vendidos no Brasil, a nimesulida não é comercializada em países como Canadá, Japão, Estados Unidos, Austrália, Espanha, entre outros.

No Brasil, a Anvisa autorizou a venda do medicamento com receita médica, embora seja fácil adquirir o anti-inflamatório sem precisar apresentar a receita no balcão das farmácias.