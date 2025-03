Hantavirose, doença da esposa de Gene Hackman, mata 4 em cada 10 infectados

Nessa fase, a doença passa a ser chamada de síndrome cardiopulmonar por hantavírus (SCPH).

Hantavirose no Brasil

Há casos de hantavirose registrados em todas as regiões brasileiras. Contudo, Sul, Sudeste e Centro-Oeste concentram o maior percentual de casos confirmados, ainda segundo o Ministério da Saúde.

As infecções ocorrem principalmente em áreas rurais, em situações ocupacionais relacionadas à agricultura. A taxa de letalidade média é de 46,5% e a maioria dos pacientes necessita de assistência hospitalar.

No período de 2013 a dezembro de 2023, foram confirmados no Brasil 758 casos de hantavirose, com 299 óbitos pela doença. A taxa de letalidade no período avaliado foi de 39,4%, de acordo com o 56º Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde.

Prevenção e tratamento

Para prevenir as hantaviroses, é preciso evitar o contato do homem com os roedores silvestres e os resíduos eliminados por esses animais.