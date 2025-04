Infecção urinária não é IST, mas sexo pode provocar o problema

A contaminação pode ocorrer independentemente do tipo de prática sexual (com ou sem penetração, sexo oral, vaginal, anal etc.).

É importante esclarecer que as ITUs não são consideradas uma IST (infecção sexualmente transmissível), embora o ato sexual favoreça seu surgimento.

Isso porque, nas ISTs, a infecção ocorre após o contato sexual com um parceiro ou parceira que transmita o agente (fungo, bactéria, vírus ou parasita); já as ITUs são provocadas pelas bactérias do próprio organismo.

A bactéria Escherichia coli, presente nos intestinos dos seres humanos, é o tipo mais encontrado nos casos de infecção urinária.

Prevenção das infecções urinárias

Para prevenir as ITUs, siga estas dicas: