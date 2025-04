Em defesa de uma camisa vermelha para a seleção

Uma camisa vermelha - que eu apostaria que não vai existir dada a histeria coletiva que a cor provoca em fascistas - me cairia muito bem. Acho que é a atitude de ruptura que esse símbolo precisa. Por que a camisa deve obrigatoriamente seguir as cores da bandeira? Quem disse isso?

Precisamos dessa ruptura. O vermelho é forte, indica revolução, mudança, transformação, sangue, luta, vida, morte, renascimento.

Me deem uma camisa vermelha, por favor.

Me entreguem a real polarização, não essa falsa polarização que só tem extrema-direita, direita e um tico de centro ainda que eu nano saiba que centro pode haver se não há uma concreta polarização. Onde estaria, me digam, a esquerda no poder hoje? Não tem, Brasil. Não tem esquerda nenhuma no poder. Não tem polarização alguma. E seria preciso que houvesse.

Me entreguem essa camisa vermelha que eu uso com orgulho.

Uma nova camisa, uma nova seleção, uma real polarização. Se não for pelo futebol, que seja apenas para enfurecer fascistas. Tá valendo.