Pré-eclâmpsia: pressão alta é a principal causa de morte materna

Em entrevista ao Portal Drauzio, o ginecologista e obstetra Marco Antônio Galleta, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, afirmou que "75% das mortes por hipertensão na gravidez têm como causas a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, o que é lastimável, haja vista que em especial a eclâmpsia, uma forma grave da pré-eclâmpsia, é uma patologia que pode ser prevenida desde que se consiga atuar precocemente. Em países desenvolvidos, é raro ocorrer uma morte por eclâmpsia".

A doença pode sobrecarregar os rins, coração e fígado e causar lesões cerebrais, entre outras complicações. Também é perigosa para o feto, pois pode comprometer o fornecimento de sangue à placenta.

Muitas pessoas com pré-eclâmpsia não apresentam sintomas, por isso é tão importante aferir a pressão durante as consultas de pré-natal. Alguns dos primeiros sinais são: pressão alta, proteinúria, edema por acúmulo de líquido, dor de cabeça, visão embaçada ou com manchas escuras e falta de ar.

A pré-eclâmpsia grave pode gerar pressão muito elevada (igual ou maior que 16 x 110 mmHg), diminuição da função hepática e renal, edema pulmonar, níveis baixos de plaquetas no sangue (trombocitopenia) e redução do volume urinário.

Algumas gestantes com pré-eclâmpsia precisam ser internadas para acompanhamento médico; nos casos mais graves, pode ser necessário antecipar o parto.

Fatores de risco e tipos de pré-eclâmpsia

As causas da pré-eclâmpsia não estão totalmente esclarecidas, mas suspeita-se que elas tenham relação com a placenta. "Acredita-se que realmente existam substâncias produzidas na placenta que, por causa da deficiência de irrigação, caem na circulação materna, lesam os vasos sanguíneos e fazem surgir a hipertensão. Experiências feitas com soro de mulheres com pré-eclâmpsia, colocado na presença de células endoteliais (células colhidas das camadas mais interna dos vasos), mostram que o soro é tóxico para essas células", afirma Galleta.